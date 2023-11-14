Противопожарная подмосковная служба будет обеспечена топливом

В настоящее время идет конкурс на поставщика горючего. Извещение об этом уже опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Поставщику предстоит поставлять топливо ЕВРО через сеть АЗС. Отпуск должен производиться по картам круглосуточно и без ограничения их срока действия. Поставщик также обязан предоставлять услуги персонального менеджера и «Личный кабинет» для контроля операций по топливным картам в режиме реального времени. Поставка должна осуществляться на территории Москвы и Московской области. При этом максимальное удаление АЗС от мест дислокации противопожарных подразделений не должна превышать 30 километров.

Прием заявок завершится через неделю. Начальная цена контракта 49 миллионов рублей. Закупка осуществляется в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья».