Роспотребнадзор выявил причину массового отравления шаурмой в Иркутской области

Ею стала бактерия сальмонелла, которая и привела к вспышке острой кишечной инфекции.

В городе Братске 13 июня начали появляться данные о людях, которые обращаются в медицинские учреждения с симптомами отравления. Всего их оказалось 62 человека. 29 из них пришлось госпитализировать, среди них 5 детей. Все эти люди покупали еду быстрого приготовления в популярном кафе «Шаурму хочу».

Роспотребнадзор уже провел исследования оборудования и продуктов в этом заведении общественного питания. Он обнаружил там бактерии сальмонеллы.

«Эта бактерия попадает в продукты, когда при приготовлении пищи нарушаются санитарные требования, а также при использовании некачественного сырья», - сообщили сотрудники ведомства.

Эти данные привели РИА Новости. Ранее Следственный комитет сообщил, что владелец этого кафе уже задержан.