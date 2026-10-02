Россиянке с инвалидностью пришлось через суд добиваться жизненно важного изделия

Новокузнечанка с сахарным диабетом и II группой инвалидности вернула себе право на медицинские изделия, без которых ее жизнь буквально висит на волоске. Речь о сенсорах для круглосуточного отслеживания уровня глюкозы: летом 2025 года медучреждение перестало их выдавать, хотя назначение сделала врачебная комиссия. Восстанавливать справедливость пришлось через суд, передает VSE42.RU .

Пациентка обратилась с иском к Минздраву Кузбасса. Суд первой инстанции в Новокузнецке принял сторону женщины: ведомство обязали наладить выдачу необходимых изделий в нужном объеме — до тех пор, пока лечение не закончится или не изменится его тактика. Плюс с министерства взыскали ₽10 тыс. компенсации морального вреда, сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

Минздрав с таким раскладом не согласился и подал апелляцию. Его представитель доказывал: юридических оснований оплачивать сенсоры из федеральной и областной казны нет. Однако Кемеровский областной суд аргументы ведомства отклонил. Первоначальное решение осталось в силе, жалоба — без удовлетворения.