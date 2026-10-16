Россиянка лишилась зубов из-за агрессивного незнакомца

В Омске неадекватный прохожий выбил девушке зубы из-за разговора по телефону

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Ночная прогулка едва не закончилась трагедией для жительницы Омска. На улице 2-й Любинской неизвестный мужчина напал на девушку — якобы из-за того, что ему не понравилось, о чем она говорила по телефону. Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на соцсети.

О случившемся рассказала одна из очевидцев в соцсетях. Около трех часов ночи компания вышла из подъезда дома. Одна из девушек разговаривала по мобильному, когда мимо проходил незнакомец. Между ним и девушкой завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в агрессию.

Мужчина толкнул пострадавшую в спину, а затем несколько раз ударил кулаком по лицу. Итог — рассечение губы, травма челюсти и четыре выбитых зуба. Но на этом конфликт не закончился. Нападавший крикнул жене, чтобы та достала ствол из машины. Между ним и остальными участниками компании завязалась драка, после чего агрессор скрылся. По словам автора поста, заявления в полицию уже поданы.

Актуально

Читайте также

Акция по профилактике детского травматизма на железной дороге прошла в столичном регионе

Акция по профилактике детского травматизма на железной дороге прошла в столичном регионе

Операция «Нелегал-2026»: стали известны итоги второго этапа в Рязанской области

Операция «Нелегал-2026»: стали известны итоги второго этапа в Рязанской области

Пять шесть лет и база: военэксперт рассказал, почему у Украины нет шансов на аналог Starlink

Пять шесть лет и база: военэксперт рассказал, почему у Украины нет шансов на аналог Starlink

30 лет войны или крах через год? Военэксперт объяснил, где Киев возьмет людей и оружие

30 лет войны или крах через год? Военэксперт объяснил, где Киев возьмет людей и оружие

33 пожара за неделю: в Рязанской области жертвами возгораний стали четыре человека

33 пожара за неделю: в Рязанской области жертвами возгораний стали четыре человека

Длина важнее сложности: названы пароли, из-за которых легко взламывают аккаунты

Длина важнее сложности: названы пароли, из-за которых легко взламывают аккаунты

Дерзкие налеты на угольщиков: силовики задержали ОПГ за грабеж предприятий

Дерзкие налеты на угольщиков: силовики задержали ОПГ за грабеж предприятий

Тактика «выжженной земли»: в Совфеде предупредили о риске применения химоружия в Донбассе

Тактика «выжженной земли»: в Совфеде предупредили о риске применения химоружия в Донбассе

Россиянка выпрыгнула из такси на ходу, испугавшись странного водителя

Россиянка выпрыгнула из такси на ходу, испугавшись странного водителя

Ядерная зима и опасный ИИ: названы ключевые угрозы существованию человечества

Ядерная зима и опасный ИИ: названы ключевые угрозы существованию человечества

Первая тяжелая утрата: отряд «Барс-НН» потерял бойца при отражении атаки БПЛА

Первая тяжелая утрата: отряд «Барс-НН» потерял бойца при отражении атаки БПЛА

Назначать БАДы и лечить едой: нутрициологам без медобразования грозят уголовные дела

Назначать БАДы и лечить едой: нутрициологам без медобразования грозят уголовные дела

Добавьте mosregtoday.ru в избранное