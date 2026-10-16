Россиянка лишилась зубов из-за агрессивного незнакомца

Ночная прогулка едва не закончилась трагедией для жительницы Омска. На улице 2-й Любинской неизвестный мужчина напал на девушку — якобы из-за того, что ему не понравилось, о чем она говорила по телефону. Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на соцсети.

О случившемся рассказала одна из очевидцев в соцсетях. Около трех часов ночи компания вышла из подъезда дома. Одна из девушек разговаривала по мобильному, когда мимо проходил незнакомец. Между ним и девушкой завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в агрессию.

Мужчина толкнул пострадавшую в спину, а затем несколько раз ударил кулаком по лицу. Итог — рассечение губы, травма челюсти и четыре выбитых зуба. Но на этом конфликт не закончился. Нападавший крикнул жене, чтобы та достала ствол из машины. Между ним и остальными участниками компании завязалась драка, после чего агрессор скрылся. По словам автора поста, заявления в полицию уже поданы.