Дерзкие налеты на угольщиков: силовики задержали ОПГ за грабеж предприятий

В Кузбассе сотрудники полиции при поддержке Росгвардии обезвредили группировку, промышлявшую разбойными нападениями на угольные предприятия. Злоумышленников задержали прямо в квартире в Белове: жилье пришлось брать штурмом, пишет VSE42.RU .

О дерзком нападении на сотрудников угольной компании заявил ее представитель. По словам заявителя, неизвестные отняли у работников около 900 метров медного кабеля. Стоимость похищенного превысила ₽1,2 млн.

В ходе оперативных мероприятий полицейские вышли на след троих жителей Белова и округа в возрасте от 21 до 37 лет. Во время обысков силовики изъяли шумовой пистолет, который использовался при нападении, и автомобиль УАЗ — ту самую «буханку», на которой передвигались подозреваемые.

Как уточнили в областном МВД, фигуранты причастны как минимум к трем эпизодам с общим ущербом около ₽3 млн. Возбуждены уголовные дела о разбое, краже и покушении на кражу. Двое подозреваемых — 25 и 37 лет — уже заключены под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы.