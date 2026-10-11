Ядерная зима и опасный ИИ: названы ключевые угрозы существованию человечества

The Lancet: ядерная война и ИИ могут привести к гибели человечества в 2100 году

Безопасность

Фото: [istockphoto.com/appledesign]

Глобальные военные конфликты и бесконтрольное развитие цифровых технологий способны привести к полному исчезновению человеческой цивилизации уже в ближайшие 75 лет. К таким тревожным выводам пришли эксперты профильной комиссии авторитетного медицинского журнала The Lancet, проанализировав ключевые риски XXI века. По их оценкам, ключевыми факторами риска становятся полномасштабная ядерная война и злонамеренное применение искусственного интеллекта.

В ходе исследования специалисты сформировали список из 17 катастрофических угроз для жизни и здоровья населения планеты. Чтобы математически оценить масштаб опасности, авторы доклада применили показатель DALY — индекс, отражающий суммарное количество лет здоровой жизни, которые человечество теряет из-за болезней, инвалидности или преждевременной смертности.

Особую опасность представляет сценарий, при котором технологии ИИ окажутся в руках злоумышленников для создания принципиально нового биологического оружия. Не меньший урон планетарному масштабу способна нанести ядерная эскалация. Выброс колоссального количества сажи и пыли в верхние слои атмосферы заблокирует солнечные лучи, что неизбежно спровоцирует глобальный голод и разрушение биосферы.

Впрочем, аналитики подчеркивают, что все 17 угроз тесно взаимосвязаны и подпитывают друг друга, поэтому бороться с ними необходимо комплексно. Несмотря на мрачные прогнозы, ученые сохраняют умеренный оптимизм: для нейтрализации каждого из опасных факторов существует вполне реалистичный план действий, если мировое сообщество объединит усилия.

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