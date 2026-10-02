Главред сибирской редакции «Коммерсанта» погиб в ДТП на «зебре»
Прокуратура показала видео ДТП с погибшим главредом «Коммерсанта» в Новосибирске
Фото: [Прокуратура Новосибирской области]
Прокуратура Новосибирской области обнародовала видео смертельного ДТП, произошедшего вечером 24 сентября на улице Инской. Под колесами автомобиля погиб 51-летний главный редактор сибирской редакции «Коммерсанта», пишет Om1 Новосибирск.
По предварительным данным, 46-летний водитель Honda ехал со стороны улицы Восход и на пешеходном переходе сбил мужчину, переходившего дорогу. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ.
В прокуратуре отметили, что ход и результаты расследования находятся на контроле ведомства. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.