Главред сибирской редакции «Коммерсанта» погиб в ДТП на «зебре»

Прокуратура показала видео ДТП с погибшим главредом «Коммерсанта» в Новосибирске

Безопасность

Фото: [Прокуратура Новосибирской области]

Прокуратура Новосибирской области обнародовала видео смертельного ДТП, произошедшего вечером 24 сентября на улице Инской. Под колесами автомобиля погиб 51-летний главный редактор сибирской редакции «Коммерсанта», пишет Om1 Новосибирск.

По предварительным данным, 46-летний водитель Honda ехал со стороны улицы Восход и на пешеходном переходе сбил мужчину, переходившего дорогу. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ.

В прокуратуре отметили, что ход и результаты расследования находятся на контроле ведомства. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.

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