Российская армия может нанести удары по украинским энергоообъектам

По словам замглавы Комитета нижней палаты парламента по обороне Юрия Швыткина, Вооруженные Силы РФ могут нанести удары по украинским энергетическим объектам при необходимости в рамках военной ситуации. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он добавил, что на данный момент средства российской ПВО сориентированы, рассредоточены и станут делать все возможное для предотвращения всевозможных атак со стороны Незалежной.

По мнению парламентария, на слова Киева об ответе на подобные действия Москва не реагирует.