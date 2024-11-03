Российские специалисты пытаются приспособить списанные спутники НАТО для связи в зоне СВО

Списанные спутники НАТО могут стать способом для связи российских военных в зоне спецоперации при условиях радиоэлектронной борьбы. Работы в этом направлении уже ведутся. Об этом сообщил ТАСС .

Уже давно известно, что через списанные спутники, ранее принадлежавшие Северо-Атлантическому блоку, можно передавать сообщения. Этим способом давно пользуются радиолюбители. Теперь российские специалисты пытаются приспособить такие спутники на орбите для передачи цифровой информации. Уже ведутся работы по транслированию через них цифровой телеметрии.

«Испытываемая технология — это достаточно дешевый способ получить спутниковую связь в условиях работающих на линии боевого соприкосновения средств РЭБ», — указали журналистам в российском ВПК.

Все разработки ведутся с целью в дальнейшем обеспечить устойчивую связь в зоне СВО для подразделений ВС РФ. Потенциально они имеют большое значение и для возможного применения в мирных целях, например, в сельском хозяйстве.

Ранее сообщалось, что Иран отправил в Россию два своих новых спутника для запуска в космос. Их отправят на орбиту 5 ноября. Целью одного аппарата является дистанционное зондирование Земли, а другой предназначен для улучшения качества связи и телекоммуникации.