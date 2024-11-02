Иран отправил в Россию два своих спутника для запуска в космос

Иран отправил в Россию два своих спутника — Kowsar и Hodhod, которые были разработаны частной компанией Space Omid. Запуск этих аппаратов в космос будет осуществлен с ракетой-носителем «Союз-2.1б», сообщило агентство Tasnim. Дата старта назначена на 5 ноября.

Спутник Kowsar предназначен для промышленного дистанционного зондирования Земли и получения спутниковых изображений. Hodhod, в свою очередь, представляет собой телекоммуникационный спутник, запуск которого должен значительно улучшить качество связи и передачи данных в Иране.

Старт ракеты «Союз-2.1б» запланирован на 5 ноября в 2:18 по московскому времени. Ракета будет запущена с космодрома Восточный, расположенного в Амурской области.

В рамках этого запуска также будет выведено в космос два гелиогеофизических аппарата «Ионосфера-М» и еще 53 спутника различной полезной нагрузки.

Ранее сообщалось, что космические силы США готовят оружие для подавления спутников России и Китая. Его начнут использовать с 2025 года.