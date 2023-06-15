Российские военные повредили два промышленных объекта в Кривом Роге

Глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что ночью российская армия нанесла удары по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге.

На объектах возникли пожары. Лысак сообщил о существенных разрушениях производственных сооружений и пробитом газопроводе.

Также сегодня СМИ сообщали о взрывах в центре Херсоне, который находится под контролем киевского режима. Ночью украинская ПВО работала в Одесской и Киевской областях.

ВС РФ регулярно наносят удары по оборонным предприятиям и объектам критической инфраструктуры на Украине после теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года. Нередко воздушная тревога объявляется на всей территории страны.