Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея вновь осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на военных.

Власти Японии призвали находящиеся в районе запуска суда в случае обнаружения обломков ракеты ни в коем случае не приближаться к ним, а оповестить власти.

13 апреля КНДР произвела испытательный пуск своей новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». По словам лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, она должна радикально повысить эффективность ядерной контратаки.

По данным агентства, с тех пор Пхеньян воздерживался от испытания баллистических ракет.

Отмечается, что о возможном пуске ракеты знали накануне и в Токио, и в Сеуле. Пуск произошел на следующий день после завершения совместных военных учений США и Кореи у береговых границ КНДР.