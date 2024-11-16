Шахта «Таштагольская» приостановила работу после обрушения кровли

Обеспечивающая рудой входящий в группу Evraz комбинат «Евраз ЗСМК» шахта «Таштагольская» в Кузбассе приостановила работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Ранее на шахте случилось обрушение кровли. В настоящее время под завалами, по предварительным данным, находится один горняк. Как пояснили в пресс-службе, работа шахты остановлена на время проведения спасательной операции.

«Пока да (работа шахты приостановлена — прим. ред.), на время спасательных работ», — сказал собеседник агентства.

Также стало известно, что на шахте «Таштагольская» в Кузбассе прокуратура Кемеровской области начала проверку. Региональное СУ СК начало уголовное производство по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.