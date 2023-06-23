Шесть пожаров произошло в лесах Подмосковья за неделю

С начала этой недели в подмосковных лесах было ликвидировано шесть пожаров.

Общая площадь возгорания составила 1,16 гектара. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба областного Комлесхоза.

Так, два пожара потушили в Виноградовском лесничестве, столько же — в Луховицком, по одному — в Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах.

По словам Филимонова, в Орехово-Зуевском лесничестве пожар был самым сложном. С огнем на протяжении шести часов боролись девять человек личного состава и четыре единицы техники.

Как уточнили в Комитете лесного хозяйства Московской области, с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда региона было потушено свыше 120 возгораний. Пройденная огнем площадь превысила 130 гектаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указывал, что при возникновении пожаров в лесах каждая минута имеет определяющее значение.