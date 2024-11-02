Следком РФ взялся за расследование гибели российских пленных в Курской области

Следственный комитет России взялся расследовать возможную гибель российских военнослужащих, которые попали в плен к украинским солдатам. Об этом правоохранители сообщили журналистам из РИА Новости .

Ранее в социальных сетях появились фото, на которых запечатлены безжизненные тела. Судя по всему, военнослужащие попали в плен к солдатам ВСУ, поскольку у одного из них были связаны руки. Это говорит о том, что бойцы ВС РФ не могли погибнуть в бою. Их смерть произошла после попадания в руки неприятеля. После этого руководство Следкома дало поручение возбудить по данному факту уголовное дело и выяснить все, что с ним связано.

«Выяснить точное место, где произведена фотография, провести тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов и установить всех лиц, причастных к преступлению», — такое распоряжение получили следователи.

Ранее глава Чечни Кадыров сообщил, что отменил свой приказ спецназу «Ахмат» не брать пленных. Он сделал это по просьбе граждан Украины, которые высказались в защиту своих близких. Родственники бойцов ВСУ заявили, что сдача в плен является единственным шансом выжить у украинских солдат.