Кадыров отменил свой приказ бойцам спецназа «Ахмат» «не брать пленных»

Кадыров отметил, что в последние дни в администрацию главы республики поступило более 2 тыс. писем от жителей Украины. В этих обращениях как женщины, так и мужчины просили отменить жесткие меры, введенные в отношении военных ВСУ. Многие из них сообщили о своих близких, мобилизованных на фронт не по своей воле, и отметили, что сдача в плен — это единственный способ сохранить жизнь в условиях военного конфликта.

Ранее Кадыров отдал приказ командирам на передовой не брать пленных после атаки украинских беспилотников на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.

Вражеский дрон атаковал РУС рано утром 29 октября. Кадыров сообщил, что в результате удара с воздуха на территории высшего учебного заведения загорелась крыша пустующего здания. Жертв и пострадавших нет.

Позже Кадыров заявил, что в результате атаки БПЛА погибли украинские пленные, которые в том числе содержались на территории университета.

Специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» (СОБР «Ахмат») является подразделением Росгвардии, непосредственно подчиняющимся главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. Он был образован в 2009 году с целью борьбы с группировками, поддерживающими Чеченскую республику Ичкерия.