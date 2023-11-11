Следователи проверяют причины обрушения опорных конструкций на склоне Музея космонавтики в Калуге
Фото: [©Владимир Вяткин/РИА Новости]
Следователи проводят проверку по поводу обрушения опорных конструкций на склоне Музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома России.
Уточняется, что произошедшее вчера обрушение стало вторым за этот год.
Отмечается, что назначены две строительно-технические судебные экспертизы для выяснения причин обрушения склона.
Добавляется, что спасателями была ограждена территория музея в целях безопасности.