Следователи проверяют причины обрушения опорных конструкций на склоне Музея космонавтики в Калуге

Следователи проводят проверку по поводу обрушения опорных конструкций на склоне Музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома России.

Уточняется, что произошедшее вчера обрушение стало вторым за этот год.

Отмечается, что назначены две строительно-технические судебные экспертизы для выяснения причин обрушения склона.

Добавляется, что спасателями была ограждена территория музея в целях безопасности.