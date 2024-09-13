Собака растерзала четырехлетнюю девочку в подмосковном Солнечногорске
Фото: [медиасток.рф]
Прокуратура Московской области начала проверку в связи с нападением собаки на четырехлетнюю девочку.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, все произошло накануне утром в садовом товариществе «Ветеран» в Солнечногорске.
Акита-ину выбежала с участка через открытые ворота и набросилась на ребенка. Девочку госпитализировали с множественными рваными ранами головы и шеи.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.