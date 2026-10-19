С наступлением холодов мыши и крысы активнее пробираются в дома и хозяйственные постройки в поисках тепла и пищи. Вместе с грызунами растет и риск столкнуться с возбудителями опасных инфекций. Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В Казани крыс замечают во дворах, у мусорных контейнеров, в подъездах и даже в центре города. В Роспотребнадзоре поясняли: распространению грызунов способствуют несвоевременный вывоз отходов, доступность пищевых остатков и отверстия, через которые животные проникают в здания. Если проблему подтверждают, управляющую компанию могут обязать провести дератизацию.

Главная угроза — мышиная лихорадка (ГЛПС): возбудитель содержится в выделениях зараженных животных, и человек может вдохнуть зараженную пыль во время уборки погреба или дачного дома. Для Татарстана проблема актуальна: за первые семь месяцев 2026 года в республике зарегистрировали 324 случая ГЛПС — вдвое больше, чем годом ранее. Грызуны также переносят туляремию и лептоспироз.

Как защитить дом

Чтобы снизить вероятность появления грызунов, важно ограничить им доступ к пище и укрытиям:

хранить продукты в плотно закрытых контейнерах, не оставлять пищевые отходы и регулярно выносить мусор;

заделать отверстия, через которые мыши могут проникнуть в помещение, а вентиляционные проемы при необходимости закрыть металлической сеткой;

перед уборкой помещения, где могли находиться грызуны, проветривать его не менее 30 минут, выходя на это время на улицу;

убираться в перчатках и маске, предварительно обрабатывая загрязнения дезинфицирующим средством;

не подметать сухие экскременты и не убирать их пылесосом — это поднимает зараженную пыль в воздух;

после уборки повторно дезинфицировать поверхности и тщательно мыть руки;

не прикасаться к мертвым грызунам самостоятельно, а обращаться в управляющую компанию или специализированную службу.

Если крысы появляются в подъезде, подвале или во дворе многоквартирного дома, о проблеме следует сообщить в управляющую компанию. Если она не принимает меры, жители могут обратиться в Роспотребнадзор. При высокой температуре, ознобе, головной или мышечной боли после возможного контакта с грызунами необходимо обратиться за медицинской помощью и рассказать врачу об обстоятельствах контакта.