Сотрудники ФСБ задержали жителя Брянской области за подготовку теракта

Он был взят в тот момент, когда активно готовил преступление.

Федеральной службе безопасности стало известно, что один из жителей региона собирает информацию о силовиках в тех районах, которые граничат с Украиной. Эти сведения должны были быть использованы для террористического акта. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Он был взят с поличным. Об этом пресс-служба ведомства рассказала журналистам ТАСС.

В отношении него возбужден целый ряд уголовных дел: о подготовке теракта, о содействию терроризму, а также о посягательстве на жизнь работников правоохранительных органов.