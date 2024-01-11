Совбез ООН потребовал от хуситов прекратить атаки на торговые суда

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию, в которой осудил все уже произошедшие нападения на торговые и коммерческие суда, и выдвинул требование не допустить их снова. Об этом сообщили РИА Новости .

В резолюции, которую предложили Соединенные Штаты, было упомянуто судно Galaxy Leader, которое было атаковано и захвачено вместе с экипажем. Это произошло 19 ноября прошлого года. В документе отметили, что с того момента произошло порядка двух десятков нападений на коммерческие и торговые суда.

Совет Безопасности потребовал, чтобы данное судно и его экипаж были освобождены, а сами хуситы более не посягали на свободу торговли. Он также принял к сведению право всех государств принять меры к защите собственных судов от нападений на них, если они ведутся с соответствии с нормами международного права. За данную резолюцию проголосовали 11 стран, а еще четыре, среди которых была и Россия, воздержались.

Ранее Василий Небензя, постоянный представитель РФ в ООН, уже осудил действия хуситов в Красном море. Он на очередном заседании Совбеза призвал движение «Ансал Алла» к сдержанности и ответственности.