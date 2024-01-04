РФ призвала хуситов не создавать угрозу

РФ призывает руководство «Ансар Аллы» прекратить действия, которые могут угрожать коммерческим судам на территории Красного моря и аденского залива. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания СБ организации. Его слова передает информагентство РИА Новости .

Посол заявил, что текущая ситуация в акватории является причиной серьезных беспокойств для руководства РФ. Он уточнил, что проходящие в море торговые пути являются очень важными для международной торговли и стабильности экономики мира.

Представитель дипломатической миссии заявил, что Россия осуждает нападения на гражданские суда, которые ставят под угрозу безопасность судоходства и жизни людей, плывущих на них. Небензя призвал «Ансар Аллу» прекратить опасные действия в акватории, проявить сдержанность и ответственность. Он также потребовал освобождения судна Galaxy Leader вместе с экипажем.