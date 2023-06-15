Советник главы ДНР назвал четыре самых «горячих» участка на Донецком направлении

Советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала назвал четыре самых «горячих» участка на Донецком направлении, где ВСУ ежедневно предпринимают попытки контрнаступления, – Мариьинка, Авдеевка, Угледар и Артемовск.

Сюда ВСУ подтягивают значительные резервы, вдоль линии фронта действуют диверсионно-разведывательные группы.

По словам Гагина, попытки украинского наступления успешно пресекаются российской авиацией. Зачастую резервы ВСУ не успевают даже доехать до зоны боевых действий.

При этом он подчеркнул, что от действий ВСУ страдает мирное население в прифронтовой зоне, поскольку удары украинской артиллерии направлены на мирную инфраструктуру, снаряды и ракеты летят в мирные дома.