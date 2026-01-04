«Стая из 253 стальных птиц». Беспрецедентный воздушный налет: чем ответит Россия?

В течение семи часов, с часа дня до восьми вечера 4 января, системы противовоздушной обороны России вели работу по отражению масштабной атаки беспилотников.

Согласно официальному сообщению Министерства обороны РФ, в указанный промежуток времени было уничтожено в общей сложности 253 украинских беспилотных летательных аппарата.

Основной удар пришелся на западные и центральные регионы. Наибольшее количество дронов — 86 единиц — нейтрализовано в небе над Брянской областью, еще 53 — в Белгородской. Московская область отразила атаку 39 БПЛА, Калужская — 27, а Курская — 14.

Также ударам подверглись и другие области. По 8 беспилотников были перехвачены над Рязанской и Тульской территориями. Еще по три аппарата сбито над Липецкой, Владимирской, Ростовской, Волгоградской и Орловской областями. Два дрона уничтожены в Воронежском регионе и один — в Смоленском.

Ранее сообщалось о том, что утром 4 января силы ПВО сбили над регионами РФ 42 украинских БПЛА.