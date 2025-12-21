Стали известны подробности скандальной перепалки между инспектором ГИБДД и автоледи в Моздоке

В Северной Осетии получил огласку конфликт между сотрудником дорожно-патрульной службы и женщиной-водителем, который завершился служебной проверкой и строгими кадровыми выводами, пишут в Telegram-каналах.

Инцидент произошел в городе Моздок. Сотрудник ДПС Арсен Назаров остановил автомобиль для стандартной проверки документов. Однако, по имеющейся информации, с первых секунд общения возникла напряженность: водительнице не понравилось, как инспектор вздохнул, после чего она потребовала назвать его имя.

Диалог быстро перерос в конфронтацию. Женщина стала угрожать полицейскому, заявив по телефону, предположительно, своему сыну, о ситуации. Собеседник, судя по аудиозаписи, советовал ей выполнить законное требование и предъявить документы, но это лишь усилило ее реакцию. Водительница потребовала, чтобы Назаров отошел от машины, и высказала угрозу: «Был бы за рулем ее сын — набил бы морду».

Финальной точкой конфликта стали нецензурные выражения, которые сотрудник ДПС допустил в адрес женщины. После этого она написала официальное заявление. В результате служебной проверки, подтвердившей факт грубого нарушения правил поведения, Арсен Назаров был уволен из органов внутренних дел.