Силы ПВО уничтожили за ночь 41 украинский дрон

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, сообщило Министерство обороны РФ.

Воздушные цели ликвидировали над территориями нескольких российских регионов.

Основная часть атаки пришлась на Саратовскую область, где было сбито 28 беспилотников. Еще четыре аппарата уничтожены над Воронежской областью и четыре — над Ростовской областью.

Над Белгородской областью и Республикой Крым силы ПВО ликвидировали по два БПЛА. Один беспилотник сбит над территорией Волгоградской области.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российскую территорию с помощью беспилотников. Минобороны регулярно сообщает о пресечении этих попыток в различных регионах страны.

Ранее сообщалось, что в Твери ввели режим ЧС после атаки беспилотника ВСУ на жилой дом.