Странные петли над Татарстаном: пассажирский самолет неожиданно сел не в том городе

Рейс Новокузнецк — Казань сделал крюк и не долетел до точки назначения

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Пассажирский лайнер авиакомпании Nordwind, летевший из Новокузнецка в Казань, удивил наблюдателей странной траекторией. Вместо прямого курса к аэропорту назначения рейс NWS754 начал нарезать круги в воздушном пространстве Татарстана. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на сервис Flightradar24.

Согласно данным сервиса онлайн-отслеживания, самолет несколько раз отклонялся от курса, оставляя на карте петлеобразные линии. Наиболее заметные развороты происходили неподалеку от Нижнекамска и Набережных Челнов.

По данным отслеживания, пилоты неоднократно меняли направление, прежде чем лайнер покинул этот участок воздушного пространства. В момент наблюдения высота полета составляла около 9,4 километра.

До Казани борт так и не добрался — его перенаправили в Башкортостан. В итоге самолет приземлился в международном аэропорту Уфы имени Мустая Карима.

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