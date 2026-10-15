Странные петли над Татарстаном: пассажирский самолет неожиданно сел не в том городе

Пассажирский лайнер авиакомпании Nordwind, летевший из Новокузнецка в Казань, удивил наблюдателей странной траекторией. Вместо прямого курса к аэропорту назначения рейс NWS754 начал нарезать круги в воздушном пространстве Татарстана. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на сервис Flightradar24.

Согласно данным сервиса онлайн-отслеживания, самолет несколько раз отклонялся от курса, оставляя на карте петлеобразные линии. Наиболее заметные развороты происходили неподалеку от Нижнекамска и Набережных Челнов.

По данным отслеживания, пилоты неоднократно меняли направление, прежде чем лайнер покинул этот участок воздушного пространства. В момент наблюдения высота полета составляла около 9,4 километра.

До Казани борт так и не добрался — его перенаправили в Башкортостан. В итоге самолет приземлился в международном аэропорту Уфы имени Мустая Карима.