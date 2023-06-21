Судебные приставы Подмосковья с января взыскали почти 633 млн рублей по штрафам ГИБДД
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Судебные приставы региона с января этого года взыскали по административным штрафам ГИБДД 632,7 миллиона рублей. Об этом рассказали в ГУРБ области.
В ведомстве напомнили о важности своевременной оплаты штрафов. В случае, если административный штраф не оплачен в течение 60 дней, информация передается в ГУФССП РФ по региону.
В целях принудительного взыскания средств судебный пристав может вынести постановление об аресте банковского счета должника, обращает взыскание на его зарплату и другие доходы.
Если требования исполнительного документа не выполняются в течение пяти дней, с должника взыскивают исполнительский сбор в размере семи процентов от суммы задолженности. Если штраф не оплачивается в установленный срок, сумма задолженности удваивается.