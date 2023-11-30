Свыше 14 тыс. антинаркотических мероприятий организовали в Нижегородской области в ноябре

В Нижегородской области организовали свыше 14 тыс. антинаркотических мероприятий в ходе второго этапа оперативно-профилактической операции «Дети России – 2023». Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Отмечается, что организатором акции являлось Главное управление МВД России по региону.

Добавляется, что, помимо сотрудников правоохранительных органов, в мероприятиях принимали участие специалисты сферы образования, здравоохранения, молодежной политики, соцзащиты, спорта и культуры, члены общественных и молодежных организаций и представители традиционных религиозных конфессий.

Уточняется, что по итогам операции полицейскими зафиксировано почти 200 наркопреступлений, составлено около 570 протоколов об административных правонарушениях.