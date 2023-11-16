Трех адвокатов Навального внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмотиторинг сообщил о включении в список террористов и экстремистов адвокатов Алексея Навального – Игоря Сергунина, Вадима Кобзева, Алексея Липцера.

В октябре все они были арестованы по обвинению в участии в экстремистской организации. По вменяемой им статье они могут получить срок от 2 до 6 лет.

Согласно материалам дела, адвокаты использовали свой статус для того, чтобы обеспечить взаимодействие Навального с экстремистским сообществом.

В августе 2023 года Алексей Навальный был приговорен к 19 годам лишения свободы за организация экстремистского сообщества.