Скарабеи, иероглифы и алмаз на 14 карат: что скрывает новая коллекция Van Cleef & Arpels

Французский ювелирный дом Van Cleef & Arpels представил одну из самых масштабных коллекций в своей истории — Fascinating Egypt («Завораживающий Египет»). Над созданием капсулы мастера работали более четырех лет, а результатом стали 180 уникальных произведений, в которых древнеегипетские мотивы соединились с эстетикой ар-деко и ультрасовременным дизайнерским мышлением.

От египтомании 1920-х — к новому прочтению

Увлечение Древним Египтом не является для Van Cleef & Arpels чем-то новым. Дом черпал вдохновение в этой цивилизации еще с 1920-х годов, когда открытие гробницы Тутанхамона в 1922 году породило волну египтомании, охватившую все сферы декоративного искусства. Тогда, на пике увлечения, бренд создал серию украшений в стиле ар-деко со стилизованными иероглифами, цветами лотоса и профилями фараонов.

Новая коллекция не стала буквальным копированием древних артефактов. Как пояснила президент и генеральный директор Van Cleef & Arpels Катрин Ренье, создатели не стремились к «научному, египтологическому подходу». Напротив, они хотели осмыслить влияние древней цивилизации на историю искусства через творческое видение, характерное для дома. В результате коллекция свободно перемещается между отсылками к иероглифике, мифологии и архитектуре, пропуская их через исторические и современные фильтры.

Символы, зашифрованные в камнях

Каждое изделие в коллекции — будь то массивный браслет-манжета, изящная брошь или длинное ожерелье — представляет собой миниатюрную композицию с глубоким смыслом. Вместо прямого цитирования древних образов дизайнеры выбрали сложную абстрактную интерпретацию, зашифрованную в драгоценных камнях.

Одним из центральных произведений стало колье Princesse du Nil, вдохновленное архивным украшением, созданным в 1937 году для принцессы Фаизы. В современной версии белое и желтое золото сочетаются с платиной, колумбийскими изумрудами общим весом более 107 карат и натуральными белыми жемчужинами.

Не менее впечатляет колье Déesse Ailée Mystérieuse — технически амбициозное трансформируемое украшение. Его центральный элемент — грушевидный алмаз весом 14,05 карата, который можно отсоединить и носить как кольцо. Изделие выполнено с использованием запатентованной техники Mystery Set (невидимая закрепка), при которой камни крепятся на золотые направляющие без видимых зубцов, создавая эффект цельной поверхности из чистого цвета и света.

Еще один шедевр — колье Beauté Légendaire с центральным желтым алмазом Fancy Vivid весом 10,02 карата. Его конструкция, вдохновленная церемониальными нагрудными пластинами египетской знати, отличается удивительной подвижностью.

Особого внимания заслуживает браслет Paysage Secret, на котором скрыты иероглифы, составляющие фразу «горизонт вечности». А каждое украшение коллекции подписано специальным картушем — монограмма Van Cleef & Arpels, переведенная на язык древнеегипетских символов.

Исторический диалог

Коллекция Fascinating Egypt отдает дань не только эстетическим кодам древней цивилизации, но и богатой истории самого дома. Van Cleef & Arpels связывают давние отношения с египетской королевской семьей. В 1939 году мастера создали драгоценную парюру для свадьбы принцессы Фавзии, а для королевы Назли изготовили роскошное бриллиантовое колье-пластрон. Эти исторические связи нашли отражение и в новой коллекции, ставшей диалогом между прошлым и настоящим.

Почему эта коллекция важна для индустрии

Выход Fascinating Egypt подсветил несколько ключевых сдвигов в восприятии современной роскоши:

Переосмысление исторического наследия. Сегодня люкс — это не просто дорогой блеск, а сплав подлинной истории, архивных кодов и безупречного ремесленного мастерства. Van Cleef & Arpels демонстрирует, как можно обращаться к вековым традициям, оставаясь актуальным для современного гардероба.

Украшения как носители нарратива. Изделия превращаются в материальные носители смысла. Покупая украшение, коллекционер приобретает не просто драгоценность, а эмоциональную и интеллектуальную ценность, заложенную в концепцию.

Ренессанс геометрии ар-деко. Строгие структурированные формы, симметрия и контрастные цветовые сочетания переживают новую волну популярности. Этот визуальный язык остается узнаваемым и мгновенно переводит изделие в статус вечной классики.

Влияние подхода, основанного на культурном синкретизме, выходит далеко за рамки классического ювелирного дизайна. Флагманы индустрии все чаще делают ставку на капсульные тематические коллекции, где во главе угла — редкость минералов, сложность исполнения и глубокий культурный подтекст. Граница между часами и ювелирным шедевром окончательно размывается: драгоценные хронографы теперь проектируются как самостоятельные арт-объекты. А запуски подобных масштабов формируют вокруг себя целую экосистему — от закрытых исторических выставок до тематических путешествий, объединяя розничную торговлю с иммерсивным погружением в историю древних цивилизаций.

Как заметила Катрин Ренье, «исчезнувшие цивилизации всегда обладали магнетическим очарованием, и из всех обществ египетское — вероятно, лучше всего сохранившееся и самое богатое по количеству обнаруженных артефактов». Именно это богатство — не только материальное, но и символическое — Van Cleef & Arpels превратил в 180 миниатюрных скульптур, каждая из которых рассказывает историю длиной в несколько тысячелетий.