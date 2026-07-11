Трагедия на Эльбрусе: турист скончался на обратном пути после восхождения с гидами

В Кабардино-Балкарии на горе Эльбрус случилось несчастье с участником восхождения. В региональном управлении Следственного комитета проинформировали, что один из туристов, поднимавшихся в составе группы, погиб, сообщил ТАСС.

По информации издания, спасательные службы в настоящее время проводят операцию по спуску его тела. По данному факту организована доследственная проверка.

По предварительной информации, подъем на вершину состоялся в субботу, 11 июля. В группу входили четыре туриста, которых сопровождали два гида. Однако во время спуска после завершения восхождения один из участников почувствовал резкое ухудшение самочувствия и скончался.

Следователи уже назначили судебно-медицинскую экспертизу тела, чтобы установить точную причину гибели. Иные детали случившегося продолжают устанавливаться. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

«В настоящее время осуществляется его спуск с горы. Жизни и здоровью других участников группы угрозы нет», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в горах Кабардино-Балкарии началась спасательная операция после падения альпинистов.