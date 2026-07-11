Экс-участница «Дома-2» Пинчук намекнула, что хочет занять место Бузовой

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук намекнула, что готова занять место Ольги Бузовой в качестве ведущей, сообщает Teleprogramma.org. Не так давно Ирина участвовала в шоу «Звезды в джунглях» и даже стала победительницей проекта «Сокровища императора».

Как отметила Пинчук, через пару лет она готова предстать перед зрителями не в качестве участницы, а уже в другом амплуа.

«Через пару лет я бы хотела быть ведущей какого-нибудь шоу или, может быть, даже иметь собственный проект. Конечно, иногда у меня появляются мысли открыть свой бизнес и вообще уйти из медиа. Но каждый раз я понимаю, что моя душа требует именно этого — съемок, телевидения, постоянного движения», — рассказала Ирина.

Она также рассказала и о своей личной жизни после развода с Араем Чобаняном. В новых отношениях блогер, по ее убеждению, счастлива. Ее избранника зовут Саламбек. По словам Ирины, с ним у нее исчезли страхи. Более того, он быстро нашел общий язык с сыновьями Ирины от предыдущего брака.

Пара уже обсуждает общие планы на будущее. Главная цель Ирины — купить дом, потому что она понимает: семья будет расширяться. При этом она не собирается ограничиваться ролями мамы и жены. Ирина активно пробует себя в бизнесе, выходит на сцену и стремится к вершине телевизионной карьеры.

Ранее Ирина Пинчук назвала совместную жизнь лучшей проверкой отношений.