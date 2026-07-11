«Она не заслуживает этих денег»: суд обязал Чарли Шина выплатить $500 тысяч алиментов экс-жене Брук Мюллер

Суд обязал голливудского актера Чарли Шина выплатить бывшей жене Брук Мюллер $500 тысяч в качестве алиментов на их 17-летних близнецов, сообщает EOnline!. Изначально Брук требовала более $15 млн, включая долг по алиментам и набежавшие проценты. Однако суд удовлетворил иск лишь частично. Согласно решению, половину суммы нужно перечислить до 10 июля, а оставшуюся часть — до 1 сентября.

Супруги были в браке с 2008 по 2011 годы. Близнецы родились 14 марта 2009 года. В апреле 2010 года пара заключила соглашение, по которому Чарли должен был ежемесячно выплачивать Брук $55 тысяч. Однако с июля 2011 года актер начал перечислять либо часть суммы, либо вообще ничего не платил. Из-за спада карьеры Брук была вынуждена стать агентом по недвижимости, чтобы обеспечить детей.

Адвокат Шина заявил, что Брук последние 15 лет часто попадала в реабилитационные центры из-за наркотической зависимости, а Чарли на 100% опекал детей, поэтому она не имеет права на алименты.

Сам Чарли ведет трезвый образ жизни с 2018 года, а Брук призналась, что у нее дважды был срыв. В 2013 году вторая бывшая жена актера Дениз Ричардс становилась временным опекуном мальчиков, когда социальные работники забрали их из-за зависимости родителей.

Договор об алиментах действовал с 1 марта 2011 года по 1 июля 2026 года. После этой даты финансовая ответственность за детей ляжет на того родителя, который будет иметь физическую опеку над ними. Формально у супругов совместная опека, но конкретные условия зависят от способности Брук сохранять трезвость.

У Шина также есть две дочери — 22-летняя Сами и 21-летняя Лола — от брака с Дениз Ричардс, который длился с 2002 по 2006 годы.

Ранее сообщалось, что дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур отсудила ребенка у музыканта Ричарда Томаса.