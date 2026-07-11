На недвижимость олимпийского призера по хоккею Буре в Москве наложили арест из-за развода

По информации издания, спортсмен, которому 55 лет, расторг брак с Алиной Хасановой в июне текущего года. Их совместная жизнь продлилась 17 лет. Теперь бывшие супруги должны поделить нажитую за это время недвижимость, общая стоимость которой оценивается в полмиллиарда рублей. В числе объектов, на которые наложен арест, — помещение, приобретенное в 2022 году в бизнес-центре «Парк легенда».

По данным издания, семейный союз Буре и Хасановой был зарегистрирован в октябре 2009 года. В нем родились две девочки и мальчик. Инициатором развода в начале 2026 года выступила женщина. В качестве одной из причин она указала на длительное отсутствие материальной поддержки со стороны бывшего мужа в отношении их общих детей.

Ранее сообщалось, что Бухаров опроверг слухи о разводе с Гузеевой спустя 28 лет брака.