Козловский и Акиньшина показали новое фото с отдыха в Европе

Сыгравшие в фильме «Чернобыль» Данила Козловский и Оксана Акиньшина наслаждаются летним отдыхом в Италии, сообщает Teleprogramma.org. Пара показала фотографию, сделанную у знаменитого фонтана Треви в Риме. На снимке актер нежно целует возлюбленную в лоб, а она улыбается.

Роман между Данилой и Оксаной начался в 2020 году на съемках фильма «Чернобыль». Пара долго не афишировала свою связь. А в 2026 году стало известно, что у них родился сын. Более того, по некоторым данным, актеры перед рождением ребенка тайно поженились.

У Оксаны уже есть трое детей: сын и дочка от продюсера Арчила Геловани, а также старший сын от брака с бизнесменом Дмитрием Литвиновым. У Данилы есть дочь от модели и актрисы Ольги Зуевой, которая вместе с ребенком живет в США.

Ранее сообщалось, что актер Данила Козловский официально стал алиментоплательщиком.