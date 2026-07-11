Хотите, чтобы помидоры зрели дружно и не гнили в теплице? Начинайте обрывать листья именно с этой кисти
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая]
Споры о том, нужно ли удалять листву с кустов томатов, не утихают на огородных форумах и в дачных чатах уже много лет. Одни утверждают, что каждый лист ценен для фотосинтеза, и удалять их — варварство. Другие настаивают: без этой процедуры не видать крупных и здоровых плодов. Как часто бывает, истина где-то посередине, но с явным перевесом в сторону второй точки зрения. Подмосковный агроном Леонид Суровцев в беседе с REGIONS объяснил, почему удаление листьев — не прихоть, а необходимый агротехнический прием, и как проводить его без вреда для растений.
Зачем вообще трогать листву: четыре важные задачи
Многие огородники боятся даже прикоснуться к зеленой массе, опасаясь ослабить куст. Однако, по словам Суровцева, разумное удаление листьев решает сразу несколько критических задач.
Первое — проветривание. В теплицах, где влажность всегда выше уличной, загущенные посадки превращаются в настоящий парник для грибков и бактерий. Плотная листва перекрывает движение воздуха, и фитофтора, серая гниль и другие напасти чувствуют себя как дома. Убирая нижние и лишние листья, мы открываем доступ свежему воздуху к стеблю и плодам, значительно снижая риск заболеваний.
Второе — освещение. Листья, которые нависают над плодовыми кистями, создают тень, замедляя налив и созревание томатов. Когда солнечный свет свободно попадает на плоды, они быстрее краснеют и накапливают больше сахаров, становясь вкуснее.
Третье — перераспределение питания. Растение тратит ресурсы на поддержание всей зеленой массы. Удаляя нижние, старые или больные листья, мы перенаправляем соки и микроэлементы напрямую к плодовым кистям. В результате помидоры вырастают крупнее, а урожай созревает дружнее.
Четвертое — профилактика инфекций. Нижние листья, которые касаются земли или желтеют от старости, становятся рассадником спор и бактерий. Их своевременное удаление — простая, но эффективная мера, предотвращающая эпидемии на грядке.
Когда начинать обрезку и как не навредить
Главное правило, которое подчеркивает агроном: не торопиться. Первую обрезку проводят не раньше, чем через 25–30 дней после высадки рассады в теплицу, когда куст достигает высоты 30–35 см и формирует первую цветочную кисть. В этот момент удаляют все листья, расположенные ниже этой кисти.
Но и тут есть нюанс. Суровцев предупреждает: пока на первой кисти еще не завязались плоды, а только цветы, трогать нижние листья нельзя — они питают будущие завязи. Как только вы увидели маленькие зеленые шарики — смело убирайте листья под этой кистью. Затем ждите, пока завяжется следующая кисть, и повторяйте операцию. Так, кисть за кистью, куст постепенно «оголяется» снизу, и все силы уходят на урожай.
Сколько листьев можно удалять за раз и как часто
Золотое правило: не больше 2–3 листьев за одну процедуру и не чаще 1–2 раз в неделю. Массовое обдирание листвы — это сильный стресс для растения. Оно может приостановить рост, сбросить цветы или даже завязи. Поэтому действуйте аккуратно и постепенно.
К концу сезона, когда сформировались все основные кисти и плоды начали массово наливаться, можно удалить почти всю листву, оставив лишь 3–4 верхних листа — они еще нужны для фотосинтеза. Это ускорит дозревание оставшихся томатов перед холодами.
Техника безопасности: как обрывать правильно
Агроном дает несколько практических советов, как провести процедуру с минимальным риском:
- Выбирайте время. Работу проводите утром, в сухую и солнечную погоду. Тогда ранки быстро затянутся, и в них не попадет инфекция. В дождливую и пасмурную погоду обрезку лучше отложить.
- Направление движения. Обрывайте лист, прижимая черешок к стеблю и двигая рукой вверх. Так вы не содрать полоску кожицы со стебля — это снизит риск заражения.
- Что удалять в первую очередь. Всегда начинайте с желтых, сухих или подозрительных пятнистых листьев — они не работают, но служат источником болезней.
- Не трогайте верхушку. Никогда не удаляйте зеленые листья выше последней плодоносящей кисти. Они отвечают за питание всего растения и фотосинтез. Все, что ниже — можно и нужно убирать, но постепенно.
«Никогда не удаляйте зеленый лист выше последней плодоносящей кисти. Он нужен растению для фотосинтеза и питания. А вот все, что ниже — можно и нужно убирать постепенно, кисть за кистью. И помните: в дождливую погоду обрезку лучше отложить — влажность мешает заживлению ранок», — предупреждает Леонид Суровцев.