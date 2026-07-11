В Химках обновили газопроводы в двух домах на улицах Пожарского и Первомайской

В Химках продолжается модернизация систем газоснабжения. Очередным этапом программы капитального ремонта стало обновление оборудования в двух многоквартирных домах — № 18 на улице Пожарского и № 24 на улице Первомайской в микрорайоне Сходня.

Как сообщили в администрации округа, в обоих зданиях специалисты полностью заменили внутридомовые и фасадные газопроводы. Кроме того, установлены современные датчики контроля загазованности. Такое оборудование позволяет своевременно выявлять возможные неисправности и значительно повышает безопасность проживающих.

«Безопасность газоснабжения — это вопрос здоровья и спокойствия людей. Современные системы контроля помогают минимизировать риски и быстро реагировать на возможные неисправности. Такая профилактика напрямую влияет на качество жизни горожан», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Работы проводятся в рамках региональной программы капремонта. Поэтапное обновление газового оборудования охватывает все больше многоквартирных домов Химок и направлено на повышение надежности и безопасности системы газоснабжения. Жители домов, где уже завершились работы, положительно оценивают изменения. Администрация отмечает, что программа будет продолжена.

Ранее сообщалось, что глава Химок посетила «Шереметьево Хэндлинг» и обсудила экскурсии для жителей.