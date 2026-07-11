468 перуанских младенцев назвали в честь Эрлинга Холанда во время чемпионата мира
L'Equipe: в Перу 468 новорожденных назвали в честь Холанда во время ЧМ-2026
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая]
В Перу зафиксировали необычную тенденцию во время чемпионата мира по футболу, который проходит в 2026 году. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание L'Equipe, 468 младенцев, появившихся на свет в эти дни, получили имена в честь нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда.
Согласно официальным данным перуанского ЗАГСа, часть детей, названных в честь футболиста, была зарегистрирована в самом начале мирового первенства. Однако настоящий всплеск популярности этого имени произошел после того, как норвежская команда сумела пробиться в четвертьфинал турнира.
«Большие футбольные звезды вдохновляют перуанцев давать своим детям запоминающиеся и знаменитые имена», — заявил представитель перуанского загса Иван Торрес.
По данным издания, на текущем мундиале Холанд провел четыре встречи, в которых отличился семь раз. В четвертьфинальной стадии его сборной предстоит сыграть с командой Англии. Ранее в Перу уже были случаи массового присвоения имен в честь звездных футболистов.
Ранее сообщалось, что футбольный фристайл с рекордсменами стоит в среднем ₽3,5 тыс.