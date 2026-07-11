В Наро-Фоминском округе сильный ветер сорвал кровли с четырех частных домов

В Наро-Фоминском городском округе из-за непогоды повреждены кровли четырех частных жилых домов. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ. По данным ведомства, причиной происшествия стал сильный ветер.

«В результате прохождения неблагоприятных природных явлений повреждены кровли четырех частных домов в Наро-Фоминском городском округе», — сказал собеседник агентства.

По данным издания, на кадрах, которые распространяются в Сети, видно, что с нескольких строений сорвало крыши. Фрагменты кровельных конструкций разбросаны по придомовым участкам. Кроме того, повреждены отдельные элементы конструкций домов, а также повалены заборы.

По информации издания, данные о пострадавших не поступали.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей Московской области о надвигающейся непогоде. По его прогнозам, во второй половине дня в субботу, 11 июля, атмосферный фронт принесет в регион ливни с грозами, а в отдельных районах возможен и град.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге машинистка крана застряла на высоте 70 м во время грозы 10 июля.