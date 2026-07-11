Появилось первое фото с вернувшимся из Германии в Россию онкобольным Алдониным

Бывший полузащитник сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин вернулся в Россию после года лечения онкологии в Германии. Почти целый год 46-летний футболист провел в немецких клиниках, где проходил терапию из-за рака поджелудочной железы. Диагноз был поставлен ему в ноябре 2025 года, и с тех пор спортсмен перенес несколько операций.

Фото: [ соцсети ]

Как пишет KP.RU, вернувшись в Москву, Алдонин сразу встретился с друзьями. Дмитрий Булыкин и Александр Самедов подтвердили его возвращение. Также в соцсетях появилось первое фото спортсмена после возвращения: он осунулся, похудел и выглядит изможденным, а на его волосах появилась седина. Несмотря на тяжелое состояние, Алдонин нашел силы сыграть в падел с хоккеистами Ильей Ковальчуком и Евгением Малкиным.

Дочь Алдонина поблагодарила всех, кто участвовал в сборе средств на лечение. В своем обращении она отметила, что семья продолжает молиться и верить в выздоровление.

Ранее сообщалось, что жена Евгения Алдонина Ольга после его возвращения перестала выходить на связь в социальных сетях.