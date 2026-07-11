В Подмосковье выросли баллы ЕГЭ по профильной математике, физике, биологии и информатике

В Московской области по итогам Единого государственного экзамена зафиксировано повышение средних баллов по четырем дисциплинам. Речь идет о профильной математике, физике, биологии и информатике. Кроме того, в текущем году выпускники региона стали активнее выбирать эти предметы для сдачи. Подробности в интервью ТАСС сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

«Средние баллы растут по ключевым предметам: профильная математика — 67,4, это плюс 1,4 балла к прошлому году, физика — 70,7, сразу плюс 6,1 балла, биология и информатика тоже прибавили. При этом растут не только баллы, но и число ребят, которые выбирают сложные предметы: физику в этом году сдавали 6,5 тыс. человек — почти на четверть больше, чем год назад, профильную математику — более 21 тыс., химию - 4,4 тыс.», — сказала Болатаева.

По словам Болатаевой, положительная динамика стала результатом системной работы, проводимой в регионе. В области усиливается преподавание дисциплин, которые открывают перед школьниками возможности для дальнейшего обучения в сферах инженерии, медицины и информационных технологий.

«И дети отвечают на это выбором: они идут на сложные экзамены осознанно, потому что видят перед собой конкретную профессию и конкретный вуз», — отметила вице-губернатор.

Как отмечается, такое внимание к естественно-научному и техническому блоку предметов позволяет ребятам подготовиться к поступлению в профильные высшие учебные заведения.

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