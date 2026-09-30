Слезы женщин и мужская уборка: главные традиции и запреты на День Веры, Надежды, Любови и Софии

ФП: слезы женщины защищают от бед в День Веры, Надежды и Любови 30 сентября

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В последний день сентября отмечается православный праздник в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, который в народной традиции получил название Вселенских бабьих именин. В этот день верующим рекомендуют придерживаться ряда традиций и примет, о которых рассказал «ФедералПресс».

История даты восходит к II веку, когда христианка София и ее молодые дочери отказались отречься от веры перед римским императором Адрианом. Девочки приняли мученическую смерть, а мать умерла от горя на их могиле. В народной культуре этот день стал символом женской стойкости, семейной мудрости и духовного очищения.

На Руси праздник сопровождался необычным ритуалом: с утра женщинам разрешалось громко плакать, выплескивая всю накопившуюся боль. Считалось, что выплаканные 30 сентября слезы служат своеобразной защитой от бед на весь год. После этого умывались освященной водой, а затем накрывали пышные столы с караваями и пирогами.

В этот день действовали строгие правила. Женщин полностью освобождали от любой бытовой работы — стирка, уборка и готовка переходила к мужчинам. Обидеть женщину 30 сентября считалось тяжелым грехом. Также под запретом находились свадьбы и венчания: поверье гласило, что брак, заключенный в этот день, не принесет счастья. Хозяйки обязательно пекли домашний хлеб, преломляли его руками и проводили обряд со свечой для привлечения в дом благополучия.

Природа 30 сентября подсказывала погоду на будущее: дождливый день сулил раннюю весну, а редкий для конца месяца гром обещал долгую и теплую осень. Если к этому дню журавли уже улетали на юг, предки готовились к суровой и ранней зиме.

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