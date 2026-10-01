Удача с 90-х: российский шахтер выиграл ₽10 млн и отказался тратить приз на себя

Шахтер из Кузбасса с солидным стажем работы сорвал куш в «Русском лото» — ₽10 млн на квартиру. О победе сообщает VSE42.RU со ссылкой на «Столото».

За плечами кемеровчанина больше 50 лет стажа. Он 24 года рубил уголь под землей, девять лет крутил баранку, успел поработать охранником и грузчиком. Сейчас на пенсии, наслаждается тишиной и покоем.

А вот лотереи не бросил: играет в государственные еще с 90-х. Фортуна улыбнулась ему по-настоящему в 1814-м тираже.

«Я всегда беру сразу несколько билетов или покупаю конверты с купонами. В тот раз тоже взял конверты», — поделился победитель.

Проверял результат по привычке — через приложение. Отсканировал QR-код, увидел выигрыш и не поверил. Перепроверил на сайте по архиву тиражей — только тогда дошло, что теперь он миллонер.

При этом деньги сибиряк решил забрать наличными, но не для личных целей, а чтобы отдать любимым дочери и внучке.