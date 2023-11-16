«Цветочный город» продолжают строить на территории подмосковных Мытищ

Новый жилой корпус «Цветочного города» построят на берегу реки Яузы в микрорайоне № 22 в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилищной политики.

Ожидается, что девелопер проекта ГК «Стройтэкс» построит здесь еще один жилой корпус на 404 квартиры. Соответствующее разрешение уже выдано ведомством.

Отмечается, что здесь уже построили объекты инфраструктуры: детский сад, аптеку, магазины различной направленности, салон красоты, пункты социально-бытового обслуживания. Помимо жилых строений возводится общеобразовательная школа, рассчитанная на тысячу сто учащихся.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил плотно заняться поиском учителей-предметников.