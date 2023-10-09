Андрей Воробьев поручил плотно заняться поиском учителей-предметников

В настоящее время в некоторых школах Подмосковья наблюдается нехватка педагогов-предметников. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву сообщают в своих обращениях жители региона.

В этой связи исправить ситуацию и незамедлительно заняться поиском учителей Воробьев поручил Министерству образования региона на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

«Впервые в этом году лично я столкнулся с просьбами и обращениями и на свою почту в том числе граждан, которые говорят о нехватке специалистов. Учителей математики, физики, химии, биологии. Часто в школах один педагог ведет сразу два предмета. Я, считаю, что это новое явление», — заметил губернатор.

Глава региона привел несколько примеров. В частности, в Бутовской школе № 1 в Ленинском округе математику месяц ведет учитель иностранного языка. А в школе «Наследие» в Химках уроки часто вообще не проводятся из-за отсутствия преподавателя.

Глава региона также подчеркнул, что подобная нехватка учителей вероятнее всего связана с масштабным строительством школ и ежегодным ростом количества учащихся.