У берегов Греции затонула лодка с нелегальными мигрантами

У берегов Греции близ городка Пилос затонула рыбацкая лодка, на которой нелегальные мигранты намеревались переправиться в Европу, сообщает Associated Press.

Не менее 78 человек погибли, 104 нелегалов удалось спасти. Еще несколько десятков пока числятся пропавшими без вести. Береговая охрана и военно-морской флот развернули масштабную спасательную операцию.

По предварительным данным, лодка вышла из ливийского порта Тобрук и направлялась в Италию.

Ливия погрузилась в хаос после 2011 года, когда в результате восстания при поддержке НАТО был убит лидер страны Муаммар Каддафи. Сейчас эта страна используется как один из пунктов переправки людей в Европу нелегальным путем.