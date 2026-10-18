У заходящего в аэропорту на посадку самолета лопнуло колесо

В аэропорту Иркутска у самолета «ИрАэро» лопнуло колесо при посадке

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

У самолета Ан-24, садившегося в иркутском аэропорту, разорвало колесо — воздушное судно застряло на рулежной дорожке. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Подробности такие: Ан-24 компании «ИрАэро» выполнял учебно-тренировочный полет. Экипаж доложил диспетчерам о задымлении в районе правой стойки шасси, а на рулежке самолет остановился из-за разрыва колеса. Пассажиров на борту не было, никто не пострадал.

Инцидент обернулся неудобствами для аэропорта: взлетно-посадочную полосу пришлось закрыть на 2,5 часа. Сейчас Ан-24 уже отбуксировали на стоянку. Прокуратура начала проверку — специалистам предстоит восстановить все обстоятельства ЧП и оценить соблюдение законодательства о безопасности полетов.

Напомним, 12 октября в аэропорту Нижнего Новгорода вынужденно сел пассажирский лайнер, летевший из Туниса в Москву. Причиной стали ограничения на использование воздушного пространства в столице. По сообщениям СМИ, пассажиров около 6,5 часа держали в салоне, после чего самолет все же вылетел в Шереметьево.

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