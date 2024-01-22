Уголовное дело возбудили в Мытищах после смерти подростка в результате пожара

Уголовное дело возбудили в Мытищах после того, как в результате пожара погиб несовершеннолетний. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Как рассказали в ведомстве, возгорание произошло накануне в частном доме в поселке Трудовая Северная. В момент пожара в помещении находились брат и сестра в возрасте 11 и 14 лет соответственно.

Во время пожара девочка смогла выбраться из горящего здания. Тело ее брата со следами термического воздействия обнаружили в доме после ликвидации возгорания.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. В ближайшее время проведут судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.