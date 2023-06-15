Украина нарушила режим тишины и нанесла удар по миссии МАГАТЭ

Украинцы нарушили режим тишины и обстреляли миссию МАГАТЭ, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Росэнергоатома» Рената Карчаа вечером четверга, 15 июня.

ВСУ открыли огонь в тот момент, когда миссия возвращалась на Украину. Начался бой прямо при подъезде миссии к границе, и представители агентства во главе с Рафаэлем Гросси вынуждены были остановиться и переждать.

К счастью, никто не пострадал в результате инцидента. По словам Гросси, на ЗАЭС был собран большой объем информации, чтобы оценить происходящее.